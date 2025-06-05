В США влюбленные подростки связали и заживо сожгли хозяина крупного бизнеса

Влюблённые 18-летние молодые люди из Мэриленда в США, Джон Пул и Кайли Дэйкс, обвиняются в убийстве владельца крупного бизнеса Эдварда Козы, пишет New York Post.
Уточняется, что подростки избили мужчину, связали и подожгли заживо. Арестовать их смогли только через неделю после убийства.
«Пул был со своей девушкой Дэйкс в вечер убийства, они были замечены улыбающимися, когда покупали бензин, который, по мнению полиции, был использован для поджога», — говорится в материале.
Кроме того, у следствия есть видео с камер наблюдения, доказывающее причастность Пула и Дэйкс к убийству Козы.
Правоохранители пока не обозначили мотив преступления, но известно, что Пул ранее работал у бизнесмена.
Ранее стало известно, что три сестры, пропавшие после визита к бездомному отцу в США, найдены мертвыми.