Пытался разбить телефон в надежде скрыть улики: криминального авторитета задержали на борту самолета

Как установили следователи, 33-летний ранее судимый житель Черемхова с января 2022 года возглавлял неформальную группировку. Он не только координировал действия своих подчиненных, но и активно распространял среди них идеологию запрещенного в России движения. Подозреваемый занимался вербовкой новых членов, пропагандировал ненависть к правоохранителям и даже организовал сбор денег для поддержки единомышленников, в том числе отбывающих срок в колониях.
— Его задержали прямо в самолете — при аресте он пытался уничтожить доказательства, разбив свой телефон. В тот же день оперативники взяли еще восемь его сторонников в Черемхово и Иркутске. Возраст задержанных — от 19 до 37 лет, — сообщают в пресс-службе МВД и Следкома.
Как стало известно КП-Иркутск, сейчас заведены уголовные дела по статьям об организации и участии в работе экстремистской организации. Большинству обвиняемых суд уже избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, одному — более мягкое наказание.