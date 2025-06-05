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Пытался разбить телефон в надежде скрыть улики: криминального авторитета задержали на борту самолета

В Черемхово задержали лидера и участников запрещенной экстремистской группировки.

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Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области пресекли деятельность опасного сообщества, пропагандирующего криминальную субкультуру. Операция проводилась совместно сотрудниками регионального управления МВД, ФСБ и Росгвардии.

Как установили следователи, 33-летний ранее судимый житель Черемхова с января 2022 года возглавлял неформальную группировку. Он не только координировал действия своих подчиненных, но и активно распространял среди них идеологию запрещенного в России движения. Подозреваемый занимался вербовкой новых членов, пропагандировал ненависть к правоохранителям и даже организовал сбор денег для поддержки единомышленников, в том числе отбывающих срок в колониях.

— Его задержали прямо в самолете — при аресте он пытался уничтожить доказательства, разбив свой телефон. В тот же день оперативники взяли еще восемь его сторонников в Черемхово и Иркутске. Возраст задержанных — от 19 до 37 лет, — сообщают в пресс-службе МВД и Следкома.

Как стало известно КП-Иркутск, сейчас заведены уголовные дела по статьям об организации и участии в работе экстремистской организации. Большинству обвиняемых суд уже избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, одному — более мягкое наказание.