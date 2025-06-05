Пытался разбить телефон в надежде скрыть улики: криминального авторитета задержали на борту самолета

Как установили следователи, 33-летний ранее судимый житель Черемхова с января 2022 года возглавлял неформальную группировку. Он не только координировал действия своих подчиненных, но и активно распространял среди них идеологию запрещенного в России движения. Подозреваемый занимался вербовкой новых членов, пропагандировал ненависть к правоохранителям и даже организовал сбор денег для поддержки единомышленников, в том числе отбывающих срок в колониях.