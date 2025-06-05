Редакция Ura.ru объяснила обыски расследованием об утечках

Обыски в редакции начались утром 5 июня. По данным 66.ru и E1.ru, в рамках расследования были задержаны журналист Ura.ru Сергей Бодров и редактор Денис Аллаяров. В марте 2025 года также задержали бывшего сотрудника полиции, который, по версии СМИ, передавал информацию из ежедневных сводок МВД, а затем она публиковалось Ura.ru.