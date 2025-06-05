СК РФ займется лишением гражданства семей топтавших флаг в Обнинске

Министр внутренней политики Калужской области Олег Калугин в четверг, 5 июня, сообщил, что Следственный комитет занимается вопросом лишения гражданства семей, чьи дети топтали флаг с изображением георгиевской ленты.
СК РФ проводит проверку по статье об осквернении символов воинской славы, а также возбудил уголовное дело о халатности. В его рамках выясняется, насколько законно родители этих детей получили российское гражданство.
По словам Калугина, семьи уже покинули страну, однако правоохранительные органы продолжат необходимые юридические процедуры. Он отметил, что без лишения гражданства они могут попытаться вернуться в Россию, но уже в другой регион.
— Губернатор по этому поводу совершенно четко высказался — прекращение гражданства, этим занимается региональное управление Следственного комитета, — подчеркнул калужский министр в беседе с ТАСС.
9 мая в одном из жилых комплексов Обнинска два мальчика бросили флаг с георгиевской лентой на землю и встали на него ногами, после чего соответствующее видео распространилось в Сети. Позже правоохранители установили их личности. Мать одного из мальчиков вскоре попросила прощения и призвала всех приезжающих в Россию быть благодарными за приют.