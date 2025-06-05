Следком занимается лишением гражданства семей, топтавших флаг в российском городе

Напомним, что громкий инцидент произошел в начале мая. Двое школьников (ученики 2-го и 4-го классов) сорвали флаг, выполненный в виде георгиевской ленты, который был установлен на одном из жилых домов в преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. По их словам, они намеревались использовать флаг для перекрытия фонтана и не преследовали никаких плохих целей.