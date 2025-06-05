Следком занимается лишением гражданства семей, топтавших флаг в российском городе

Следователи проводят процедуру лишения гражданства семей несовершеннолетних, причастных к инциденту с осквернением флага в виде георгиевской ленты, произошедшему в Обнинске в начале мая 2025 года. Об этом сообщил министр внутренней политики Калужской области Олег Калугин.
По его информации, в настоящее время указанные семьи покинули территорию региона, однако завершение всех необходимых юридических формальностей остается приоритетной задачей.
«Они — недавние граждане России, и гражданство должно быть прекращено. Наш губернатор по этому поводу совершенно четко высказался — прекращение гражданства», — заявил министр.
Он добавил, что без аннулирования гражданства данные семьи могут беспрепятственно вернуться и поселиться в любом другом субъекте Российской Федерации.
Напомним, что громкий инцидент произошел в начале мая. Двое школьников (ученики 2-го и 4-го классов) сорвали флаг, выполненный в виде георгиевской ленты, который был установлен на одном из жилых домов в преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. По их словам, они намеревались использовать флаг для перекрытия фонтана и не преследовали никаких плохих целей.
Добавим, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о халатности, в рамках которого проводится проверка законности получения российского гражданства указанными семьями.
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