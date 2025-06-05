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Сотрудники полиции задержали наркокурьера, спрятавшего наркотики в телевизоре

Под поставку телевизоров замаскировали посылку с наркотиками драгдилеры, задержанные сотрудниками полиции.

Под поставку телевизоров замаскировали посылку с наркотиками драгдилеры, задержанные сотрудниками полиции.

Как стало известно «МК», к правоохранителям поступила информации о сбыте наркотиков, которым занимается 24-летний москвич. Он передал курьеру службы доставки две заводские коробки с телевизорами, которые нужно было отвезти в другой регион. В ходе осмотра курьерского автомобиля оперативники нашли внутри одного из телевизоров пакетики с метилэфедроном весом почти 1 кг. В квартире поставщика на Ярославском шоссе были изъяты еще 4 пакета весом более 4 кг.

По информации руководителя Управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве Владимира Васенина, фигурант получал особо крупные партии наркотического средства, фасовал их, помещал в бытовые приборы и отправлял через курьерскую службу по регионам России.