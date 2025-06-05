Сотрудники полиции задержали наркокурьера, спрятавшего наркотики в телевизоре

Как стало известно «МК», к правоохранителям поступила информации о сбыте наркотиков, которым занимается 24-летний москвич. Он передал курьеру службы доставки две заводские коробки с телевизорами, которые нужно было отвезти в другой регион. В ходе осмотра курьерского автомобиля оперативники нашли внутри одного из телевизоров пакетики с метилэфедроном весом почти 1 кг. В квартире поставщика на Ярославском шоссе были изъяты еще 4 пакета весом более 4 кг.