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В Ленобласти сразу два подростка попали в реанимацию после укуса змей

За сутки гадюки укусили двух человек в Ленобласти. Оба пострадавших помещены в реанимацию, об этом «Фонтанке» стало известно 5 июня.

Источник: соцсети

В Гатчинском районе змея укусила за палец 17-летнего юношу. Встреча подростка с ползучим гадом произошла в Елизаветинском карьере. В состоянии средней степени тяжести пострадавшего госпитализировали.

Второй случай произошел во Всеволожском районе. В деревне Лемболово змея укусила 16-летнего петербуржца. У подростка зафиксировали следы от зубов на обеих кистях. По предварительным данным, в момент нападения пресмыкающегося юноша был пьян. В состоянии средней степени тяжести он также помещен в реанимационное отделение.