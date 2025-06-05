В Ленобласти сразу два подростка попали в реанимацию после укуса змей

Второй случай произошел во Всеволожском районе. В деревне Лемболово змея укусила 16-летнего петербуржца. У подростка зафиксировали следы от зубов на обеих кистях. По предварительным данным, в момент нападения пресмыкающегося юноша был пьян. В состоянии средней степени тяжести он также помещен в реанимационное отделение.