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СК пришёл с обыском в редакцию URA.RU в Екатеринбурге

Одновременно проходят обыски в квартирах журналистов.

Источник: Аргументы и факты

В офисе URA.RU, расположенном в Екатеринбурге, в настоящее время проводятся обыски. Об этом сообщает само информационное агентство.

Сотрудники Следственного комитета приостановили деятельность главного офиса и ограничили доступ к рабочим процессам редакции.

Параллельно обыски проходят в жилых помещениях ряда журналистов, работающих в местном подразделении агентства.

Отмечается, что следственные органы интересуются источниками, откуда поступала информация о преступных инцидентах, происходивших в регионе.

Журналисты агентства также добавили, что наблюдают за распространением в различных Telegram-каналах многочисленных версий происходящего.

«Журналисты редакции читают публикации в разных Telegram-каналах с самыми необычными и завиральными версиями о причинах обыска. Ни о каком финансировании врачей или иных ситуациях речи не идёт», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об обысках в Министерстве здравоохранения Красноярского края.