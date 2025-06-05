СК пришёл с обыском в редакцию URA.RU в Екатеринбурге

В офисе URA.RU, расположенном в Екатеринбурге, в настоящее время проводятся обыски. Об этом сообщает само информационное агентство.
Сотрудники Следственного комитета приостановили деятельность главного офиса и ограничили доступ к рабочим процессам редакции.
Параллельно обыски проходят в жилых помещениях ряда журналистов, работающих в местном подразделении агентства.
Отмечается, что следственные органы интересуются источниками, откуда поступала информация о преступных инцидентах, происходивших в регионе.
Журналисты агентства также добавили, что наблюдают за распространением в различных Telegram-каналах многочисленных версий происходящего.
«Журналисты редакции читают публикации в разных Telegram-каналах с самыми необычными и завиральными версиями о причинах обыска. Ни о каком финансировании врачей или иных ситуациях речи не идёт», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось об обысках в Министерстве здравоохранения Красноярского края.