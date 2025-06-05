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Житель Уфы, пострадавший во время пожара у себя в квартире, скончался в реанимации

Пострадавший при пожаре у себя в квартире уфимец умер.

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Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 5 июня, житель Уфы, пострадавший во время пожара у себя в квартире, умер в реанимации. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.

Инцидент произошел в жилом доме по улице Орджоникидзе. Огнеборцы ликвидировали возгорание площадью пять квадратных метров в зале. В ходе спасательной операции по лестничным маршам были эвакуированы восемь человек, включая двоих детей. Хозяина квартиры отвезли в больницу. Он получил ожоги головы, шеи, туловища, рук и ног на 60% тела, а также отравился дымом.

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