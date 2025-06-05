В Самарской области ищут 15-летнюю девушку из Борского района

Передать информацию о Софии Чебачевой можно по телефонам: 8 (846) 672−13−80, 8 (999) 701−02−33 или 112. Также сведения принимают в отделах полиции. До этого в регионе искали подростка из Тольятти 2009 года рождения в черной одежде.