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В Самарской области ищут 15-летнюю девушку из Борского района

София Чебачева вышла на улицу 4 июня, но так до сих пор не вернулась. Информации о ее точном местонахождении пока нет.

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София Чебачева вышла на улицу 4 июня, но так до сих пор не вернулась. Информации о ее точном местонахождении пока нет.

В региональном главке уточнили: мать девушки обратилась за помощью к правоохранителям сегодня в 3:15. Уточнила: дочь покинула дом в селе Борское на улице Советской, 28, в среду в 14:00.

На вид ей 15−17 лет, рост — примерно 160 сантиметров, телосложение среднее, лицо прямоугольное европейского типа, брови домиком, волосы средней длины темно-каштанового цвета, глаза карие.

Девушка была в белой футболке с изображением черного дерева, темной олимпийке, сине-серых джинсах и светлых кроссовках. При себе, возможно, есть прямоугольная сумка с бантом на ручке из розовой ткани.

Передать информацию о Софии Чебачевой можно по телефонам: 8 (846) 672−13−80, 8 (999) 701−02−33 или 112. Также сведения принимают в отделах полиции. До этого в регионе искали подростка из Тольятти 2009 года рождения в черной одежде.

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UPD: ребенок найден.