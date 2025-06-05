Наказаны сотрудницы детского сада, где ребенок отравился средством для мытья посуды

Как сообщал в свое время «МК», несчастье произошло в детсаду при школе № 2117 в Щербинке. 31 марта 2023 года дети, как обычно, пообедали и стали заниматься своими делами. Помощник воспитателя стала мыть посуду. Обычно она делает это с помощью специальных таблеток, но в тот день завхоз выдала ей моющее средство «Грасс». Видимо, для удобства сотрудница детсада вылила ядовитую жидкость в детскую чашку, которую обычно дают малышам. Закончив с мытьем, женщина оставила чашку возле раковины, а сама отлучилась по делам. Вход в техническое помещение малышам был запрещен, и помощница воспитателя явно не предполагала, что маленький Даня заглянет сюда. Непоседа увидел чашку на раковине, решил, что там вода, и сделал глоток. В следующий момент он буквально закричал от боли — мальчик получил сильнейший ожог рта, губ и внутренних органов. В тяжелом состоянии ребенка госпитализировали. Ему пришлось делать стентирование пищевода, мальчик до сих пор не оправился от травмы.