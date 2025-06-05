Наказаны сотрудницы детского сада, где ребенок отравился средством для мытья посуды

Воспитатель и помощник воспитателя детского сада в Новой Москве предстали перед судом после отравления ребенка щелочью. 6-летний мальчик сжег себе пищевод, выпив вместо воды гидроксид натрия.
Как сообщал в свое время «МК», несчастье произошло в детсаду при школе № 2117 в Щербинке. 31 марта 2023 года дети, как обычно, пообедали и стали заниматься своими делами. Помощник воспитателя стала мыть посуду. Обычно она делает это с помощью специальных таблеток, но в тот день завхоз выдала ей моющее средство «Грасс». Видимо, для удобства сотрудница детсада вылила ядовитую жидкость в детскую чашку, которую обычно дают малышам. Закончив с мытьем, женщина оставила чашку возле раковины, а сама отлучилась по делам. Вход в техническое помещение малышам был запрещен, и помощница воспитателя явно не предполагала, что маленький Даня заглянет сюда. Непоседа увидел чашку на раковине, решил, что там вода, и сделал глоток. В следующий момент он буквально закричал от боли — мальчик получил сильнейший ожог рта, губ и внутренних органов. В тяжелом состоянии ребенка госпитализировали. Ему пришлось делать стентирование пищевода, мальчик до сих пор не оправился от травмы.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 часть 2 «в» — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее тяжкий вред здоровью». К уголовной ответственности привлекли не только помощницу, оставившую чашку с опасной жидкостью на видном месте, но и саму воспитательницу, которая не уследила за малышом. Та не признала свою вину, пояснив, что понятия не имела, что в техническом помещении Даню подстерегает опасность. К тому же незадолго до этого малыш говорил, что не хочет пить. Помощница согласилась, что виновата, но отметила, что согласно результатам экспертизы жидкость для мытья посуды была поддельной — нормы концентрации вредных веществ оказались превышены в 3 раза. А если бы «Грасс» был нормальным, то ошибка ребенка не имела бы столь дешевых последствий.
Поскольку вина помощницы воспитателя была более очевидной, Щербинский суд приговорил ее к 3 годам лишения свободы условно. Воспитательница отделалась штрафом. Обеим женщинами запретили работать с детьми дошкольного возраста — соответственно, на 3 и 1 год.