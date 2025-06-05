В Запорожской области после атак ВСУ возникли перебои с электричеством

В Запорожской области возникли перебои с электричеством из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры в результате ночных атак беспилотников ВСУ, сообщили в региональном Минэнерго.
«В результате объекты электросетевой инфраструктуры получили значительные повреждения. На большей части территории Запорожской области зафиксированы перебои в электроснабжении», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области после атаки беспилотников ВСУ были повреждены автомобили, строения и ТВ-ретранслятор.
В Херсонской области дроны ВСУ два раза атаковали автомобиль с журналистами.