Мотоциклист погиб, врезавшись в лося в Глусском районе

Согласно информации, 4 июня, в среду, примерно в 21.15 на 48-м километре автодороги «Бобруйск- Глуск-Любань-Гулевичи» 29-летний житель Глуска, находившийся за рулем мотоцикла Suzuki, врезался в лося. В УВД сообщили, что в результате дорожно-транспортного происшествия мотоциклист погиб.