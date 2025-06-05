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Мотоциклист погиб, врезавшись в лося в Глусском районе

В Глусском районе мотоциклист врезался в лося и погиб.

Источник: Комсомольская правда

Мотоциклист погиб, врезавшись в лося в Глусском районе. Подробности рассказали в пресс-службе УВД Могилевского облисполкома.

Согласно информации, 4 июня, в среду, примерно в 21.15 на 48-м километре автодороги «Бобруйск- Глуск-Любань-Гулевичи» 29-летний житель Глуска, находившийся за рулем мотоцикла Suzuki, врезался в лося. В УВД сообщили, что в результате дорожно-транспортного происшествия мотоциклист погиб.

Ранее под Жлобином три человека погибли в ДТП легкового авто и фуры на мокрой трассе.

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