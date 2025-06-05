В Ura.ru подтвердили задержание редактора Дениса Аллаярова

Редактор свердловской редакции Ura.ru Денис Аллаяров был задержан сотрудниками регионального управления Следственного комитета. Несмотря на обращения журналиста и его адвоката, следователь отказал в допуске защитника к задержанному. Об этом рассказали в агентстве.
Отмечается, что проблемы с доступом адвокатов начались еще утром. Во время обысков в офисе редакции следователи временно парализовали работу СМИ и также не позволяли юристам войти. На просьбы журналистов сотрудники СК отвечали расплывчатыми фразами вроде «старший подумает» или «старший отошел». В итоге адвоката в офис все же пустили, но до Аллаярова ему пока добраться не удалось.
Известно, что предметом интереса следствия стали источники, откуда журналисты получали информацию о преступных событиях в Свердловской области.
Несмотря на то что следственные действия касаются лишь одной редакции, в которой работают около 10 человек, в результате была приостановлена деятельность всего информагентства, охватывающего восемь регионов России и насчитывающего более 200 сотрудников, передает Telegram-канал Ura.ru.
Об инциденте стало известно в утром в четверг, 5 июня: в офисе информационного агентства Ura.ru в Екатеринбурге начались обыски. Позже в Сети появилось видео с кадрами происходящего.