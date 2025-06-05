В Ura.ru подтвердили задержание редактора Дениса Аллаярова

Отмечается, что проблемы с доступом адвокатов начались еще утром. Во время обысков в офисе редакции следователи временно парализовали работу СМИ и также не позволяли юристам войти. На просьбы журналистов сотрудники СК отвечали расплывчатыми фразами вроде «старший подумает» или «старший отошел». В итоге адвоката в офис все же пустили, но до Аллаярова ему пока добраться не удалось.