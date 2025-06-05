15-летний подросток умер после пожара в салоне машины в российском регионе

В Салаватском районе Башкирии произошла трагедия: двое подростков получили серьезные ожоги в загоревшемся автомобиле. Один из них скончался в больнице, состояние второго оценивается как тяжелое.
Как сообщили в Гу МЧС Башкирии, инцидент произошел 4 июня в деревне Бишевлярово. Загорелся автомобиль ВАЗ-2107, стоявший во дворе. Пострадали два подростка 15 и 13 лет. Их доставили в реанимацию с сильными ожогами.
К сожалению, 5 июня 13-летний мальчик, получивший ожоги 80% тела, скончался в больнице. Врачи продолжают бороться за жизнь 15-летнего подростка, у которого ожоги составляют 50% тела.
Причины возгорания автомобиля устанавливаются.
Ранее в Кировской области сверстники подожгли восьмилетнюю девочку на остановке.