15-летний подросток умер после пожара в салоне машины в российском регионе

Как сообщили в Гу МЧС Башкирии, инцидент произошел 4 июня в деревне Бишевлярово. Загорелся автомобиль ВАЗ-2107, стоявший во дворе. Пострадали два подростка 15 и 13 лет. Их доставили в реанимацию с сильными ожогами.