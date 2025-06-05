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Задержан редактор URA.RU: к нему не пустили адвоката

Сегодня дома сотрудниками свердловского управления Следственного комитета РФ был задержан редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров. Несмотря на просьбы журналиста и его адвоката, следователь принял решение о недопуске адвоката к Денису.

Кадры с задержания редактора URA.RU.

Сложности с защитой журналистов длятся весь день. Сначала — при обысках в редакции — заблокировав работу URA.RU следователи также запретили адвокатам заходить в редакцию. «Старший подумает, старший решит, старший отошел», — такими туманными комментариями отвечали коллегам на все просьбы, впустить адвоката в редакцию. И все же журналистам URA.RU удалось добиться допуска адвоката. Аллаярову пока это не удалось.

Из документов мы знаем, что следователей интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области. Однако, в рамках расследования деятельности свердловской редакции, где работает 10 человек, остановлена работа всего агентства, где трудится более 200 сотрудников в восьми регионах России.

Ранее URA.RU публиковало видео обысков в редакции. Силовики с битой нагрянули в офис информагентства в Екатеринбурге.