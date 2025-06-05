Задержан редактор URA.RU: к нему не пустили адвоката

Сложности с защитой журналистов длятся весь день. Сначала — при обысках в редакции — заблокировав работу URA.RU следователи также запретили адвокатам заходить в редакцию. «Старший подумает, старший решит, старший отошел», — такими туманными комментариями отвечали коллегам на все просьбы, впустить адвоката в редакцию. И все же журналистам URA.RU удалось добиться допуска адвоката. Аллаярову пока это не удалось.