URA.RU подтвердило задержание журналиста Аллаярова

В четверг в силовых структурах сообщили РИА Новости, что в уральской редакции URA.RU проходят обыски, двое сотрудников, в том числе свердловский редактор Денис Аллаяров, перед началом обысков были задержаны. Позже издание подтвердило, что в головном офисе агентства проходит обыск. Как утверждает екатеринбургское агентство, следователей интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области.