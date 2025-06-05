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В Омской области вынесли приговор по делу о хищении зерна почти на 20 миллионов рублей

Двум виновным назначили реальный срок.

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Источник: Freepik

Пресс-служба судов Омской области сообщает в четверг, 5 июня 2025 года, о завершении рассмотрения уголовного дела о хищении зерна.

«В ходе судебного следствия установлено, что в апреле-мае 2023 года директор ООО “Зерноток” (Удмуртская Республика) Аскеров Н. А. о., а также Аскеров Э. А. о., Рамазанов С. С. о., Гумбатов Г. Э. о., Гусейнов Т. Э. о. и неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления доверием похитили принадлежащие двум коммерческим организациям из Омской области свыше 682 тонн рапса на сумму более 19 миллионов рублей», — рассказали в суде.

Суд, как сообщается, признал подсудимых виновными в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). Аскерову Н. А. о. и Аскерову Э. А. о. назначено наказание в виде 3 лет 7 месяцев и 3 лет 1 месяца колонии общего режима соответственно. Остальным осужденным назначен условный срок — по 2 года 1 месяцу.

Отметим, что судебный акт не вступил в законную силу.