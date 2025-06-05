В Омской области вынесли приговор по делу о хищении зерна почти на 20 миллионов рублей

«В ходе судебного следствия установлено, что в апреле-мае 2023 года директор ООО “Зерноток” (Удмуртская Республика) Аскеров Н. А. о., а также Аскеров Э. А. о., Рамазанов С. С. о., Гумбатов Г. Э. о., Гусейнов Т. Э. о. и неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления доверием похитили принадлежащие двум коммерческим организациям из Омской области свыше 682 тонн рапса на сумму более 19 миллионов рублей», — рассказали в суде.