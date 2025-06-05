Житель Ульяновской области залез в гараж сызранца и обокрал его на 25 тысяч

28-летний мужчина из соседнего региона разобрал кирпичную кладку постройки и стащил оттуда несколько вещей. Подробнее о происшествии рассказали представители регионального главка.
О пропаже рассказал 70-летний сызранец. В гараже не смог найти электроинструмент, канистры с маслом и бензином, две телескопические удочки и четыре фидерных удилища. Ущерб оценил примерно в 25 тыс. рублей.
Правоохранители осмотрели проблемный участок, поговорили с потенциальными очевидцами. Позже узнали: злоумышленник залез в помещение ночью. Далее выяснили, что приехал на машине.
Проверили по базам данных и вышли на жителя Ульяновской области. Задержали. Сознался. После в присутствии понятых показал, куда закинул чужие вещи. Хотел продать. Их уже вернули потерпевшему. Возбуждено уголовное дело по факту кражи.
На днях писали о безработном тольяттинце, который похитил из магазина сладости на 5 тыс. рублей.
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