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Житель Ульяновской области залез в гараж сызранца и обокрал его на 25 тысяч

28-летний мужчина из соседнего региона разобрал кирпичную кладку постройки и стащил оттуда несколько вещей.

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28-летний мужчина из соседнего региона разобрал кирпичную кладку постройки и стащил оттуда несколько вещей. Подробнее о происшествии рассказали представители регионального главка.

О пропаже рассказал 70-летний сызранец. В гараже не смог найти электроинструмент, канистры с маслом и бензином, две телескопические удочки и четыре фидерных удилища. Ущерб оценил примерно в 25 тыс. рублей.

Правоохранители осмотрели проблемный участок, поговорили с потенциальными очевидцами. Позже узнали: злоумышленник залез в помещение ночью. Далее выяснили, что приехал на машине.

Проверили по базам данных и вышли на жителя Ульяновской области. Задержали. Сознался. После в присутствии понятых показал, куда закинул чужие вещи. Хотел продать. Их уже вернули потерпевшему. Возбуждено уголовное дело по факту кражи.

На днях писали о безработном тольяттинце, который похитил из магазина сладости на 5 тыс. рублей.

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