В Прибайкальском нацпарке браконьеры выловили почти 1,9 тысячи особей омуля

В момент задержания браконьеры как раз совершали сделку по продаже уже выловленной рыбы. Все транспортные средства — автомобиль и лодки — были конфискованы и помещены на спецстоянку. Задержанные доставлены в следственный изолятор, где им предстоит ответить за нанесение значительного ущерба уникальной экосистеме Байкала.