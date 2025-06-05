В Прибайкальском нацпарке браконьеры выловили почти 1,9 тысячи особей омуля

В урочище Подкамень Прибайкальского нацпарка поймали водителя фургона и четверых мужчин на лодках. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Госэконадзора региона, работники Заповедного Прибайкалья изъяли у них 1854 особи ценного байкальского омуля и 30 специальных сетей для незаконного лова.
— У водителя фургона нашли весы, ящики для перевозки рыбы и большую сумму денег. На лодках отсутствовали госномера, — поделились в ведомстве.
В момент задержания браконьеры как раз совершали сделку по продаже уже выловленной рыбы. Все транспортные средства — автомобиль и лодки — были конфискованы и помещены на спецстоянку. Задержанные доставлены в следственный изолятор, где им предстоит ответить за нанесение значительного ущерба уникальной экосистеме Байкала.