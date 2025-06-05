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Подросток взял машину отца и попал в смертельное ДТП в Слуцком районе

МИНСК, 5 июн — Sputnik. Подросток погиб в аварии в Слуцком районе, об этом сообщается в Telegram-канале УГАИ УВД Миноблисполкома.

Источник: Telegram / УГАИ УВД Миноблисполкома

Трагедия произошла около 2:50 четверга на 68-м км автодороги Р23 Минск — Микашевичи.

По данным ведомства, несовершеннолетний, управляя автомобилем Opel Kadett, отвлекся от управления и выехал на разделительную полосу. Там он врезался в металлическое разделительное ограждение.

Отмечается, что водительского удостоверения подросток не имел. Машину он без разрешения взял у находившегося на работе отца.

В результате аварии 17-летний водитель погиб на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка.

В УГАИ обратили внимание, что молодые водители чаще попадают в аварии по причине нехватки опыта и умения принимать быстрые решения. Некоторые также могут рискованно вести себя на дороге, например, превышать скорость или отвлекаться на мобильные устройства.

Избежать этого можно одним важным условием — исключить доступ к транспортным средствам.

рекомендовали в ГАИ