Подросток взял машину отца и попал в смертельное ДТП в Слуцком районе

Трагедия произошла около 2:50 четверга на 68-м км автодороги Р23 Минск — Микашевичи.
По данным ведомства, несовершеннолетний, управляя автомобилем Opel Kadett, отвлекся от управления и выехал на разделительную полосу. Там он врезался в металлическое разделительное ограждение.
Отмечается, что водительского удостоверения подросток не имел. Машину он без разрешения взял у находившегося на работе отца.
В результате аварии 17-летний водитель погиб на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка.
В УГАИ обратили внимание, что молодые водители чаще попадают в аварии по причине нехватки опыта и умения принимать быстрые решения. Некоторые также могут рискованно вести себя на дороге, например, превышать скорость или отвлекаться на мобильные устройства.
Избежать этого можно одним важным условием — исключить доступ к транспортным средствам.