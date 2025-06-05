В Казани в ДТП с грузовиком пострадал полуторагодовалый ребенок

В Казани расследуются обстоятельства ДТП на Горьковском шоссе. При столкновении Грузовика и легковушки пострадали три человек, в том числе ребёнок.
Как сообщили в Госавтоинспекции города, 3 июня водитель грузовика с прицепом, двигаясь от улицы Осиновской в сторону улицы Можайского, превысил скорость и в итоге столкнулся с попутным автомобилем «Лада Калина». Легковой автомобиль врезался в металлическое ограждение, получив значительные повреждения. Грузовик выехал на встречную полосу, сбил деревья на обочине и оказался в кювете.
В результате аварии водитель грузовика получил различные травмы и был госпитализирован. Пострадала также 23-летняя пассажирка «Лады», которую сразу же направили в больницу, но затем после осмотра отпустили домой. В легковом автомобиле находился и годовалый ребенок, который получил тяжелые травмы. Его срочно доставили в реанимацию Детской республиканской клинической больницы Казани. Уточняется, что на момент аварии он был в детском удерживающем устройстве.