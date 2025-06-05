В Казани в ДТП с грузовиком пострадал полуторагодовалый ребенок

В результате аварии водитель грузовика получил различные травмы и был госпитализирован. Пострадала также 23-летняя пассажирка «Лады», которую сразу же направили в больницу, но затем после осмотра отпустили домой. В легковом автомобиле находился и годовалый ребенок, который получил тяжелые травмы. Его срочно доставили в реанимацию Детской республиканской клинической больницы Казани. Уточняется, что на момент аварии он был в детском удерживающем устройстве.