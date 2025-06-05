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«Машину взял без разрешения у отца». Под Слуцком 17-летний подросток попал в смертельное ДТП

Под Слуцком несовершеннолетний попал в смертельное ДТП на авто отца.

Источник: Комсомольская правда

Под Слуцком несовершеннолетний устроил смертельное ДТП на авто отца. Подробности сообщили в пресс-службе УВД Минского облисполкома.

Сообщается, 5 июня, в четверг, примерно в 02.50 на 68-м километре Р-23 «Минск-Микашевичи» 17-летний водитель ехал за рулем автомобиля Opel Kadett из Минска в сторону Слуцка. Согласно предварительным данным, несовершеннолетний отвлекся от управления из-за чего выехал на разделительную полосу и врезался в металлическое разделительное ограждение.

«В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия», — отметили в ведомстве.

И добавили, что водительского удостоверения у подростка не было. Также выяснилось, что транспортное средство он взял без разрешения у отца, когда тот был на работе.

Тем временем мотоциклист погиб, врезавшись в лося в Глусском районе.

Кстати, белорусов предупредили об опасном вредителе златогузке под Минском — угрозе для деревьев: «Способна интенсивно питаться вплоть до полного объедания насаждений».

Ранее мы писали, что белорус лишился трехкомнатной квартиры, задолжав по алиментам 76 000 рублей.