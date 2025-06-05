В Самарской области парень выдумал преступление, чтобы скрыть долг от бабушки

22-летний житель Сызранского района губернии сказал полицейским, что неизвестные якобы взяли на него микрозайм.
В региональном главке уточнили: парня предупреждали об ответственности за ложный донос. Но он объяснил: злоумышленники использовали для получения средств его личные данные.
Позже правоохранители изучили выписку по счету и другие документы. Нашли противоречия и повторно поговорили с местным. Начал путаться. В итоге признался: займ на 7 тыс. рублей оформил сам через интернет. Деньги спустил на свои нужды.
После ему стали присылать письма с требованием погасить задолженность. Их видела бабушка. Не хотел расстраивать ее. Однако теперь проходит по уголовному делу.
Ранее другого жителя губернии поймали на ложном доносе о краже телефона.
Хотите следить за новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы в Дзене.