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В Самарской области парень выдумал преступление, чтобы скрыть долг от бабушки

22-летний житель Сызранского района губернии сказал полицейским, что неизвестные якобы взяли на него микрозайм.

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22-летний житель Сызранского района губернии сказал полицейским, что неизвестные якобы взяли на него микрозайм.

В региональном главке уточнили: парня предупреждали об ответственности за ложный донос. Но он объяснил: злоумышленники использовали для получения средств его личные данные.

Позже правоохранители изучили выписку по счету и другие документы. Нашли противоречия и повторно поговорили с местным. Начал путаться. В итоге признался: займ на 7 тыс. рублей оформил сам через интернет. Деньги спустил на свои нужды.

После ему стали присылать письма с требованием погасить задолженность. Их видела бабушка. Не хотел расстраивать ее. Однако теперь проходит по уголовному делу.

Ранее другого жителя губернии поймали на ложном доносе о краже телефона.

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