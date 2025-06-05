Омскую чиновницу Фролову оставили под домашним арестом

Татьяну Фролову обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2023 году она выдала разрешение на строительство жилого комплекса «Мирапорт» на берегу Иртыша, несмотря на выявленные нарушения в проектной документации. Застройщиком выступало ООО «СЗ “Причал-55”. После начала работ жители соседнего дома стали фиксировать трещины на стенах своих квартир, а также в фундаменте. Прокурорская проверка выявила нарушения, и суд принял решение приостановить строительство.