В Забайкалье два вагона поезда сошли с рельсов

«В результате наезда на тупиковую призму вагона на 25-м железнодорожном пути станции Забайкальск Забайкальской железной дороги допущен сход двух вагонов. В результате происшествия был травмирован работник транспортной организации, от полученных травм он скончался в медицинском учреждении», — говорится в сообщении.