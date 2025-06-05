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В Забайкалье два вагона поезда сошли с рельсов

ВЛАДИВОСТОК, 5 июн — РИА Новости. Два вагона сошли с пути на станции Забайкальск в Забайкальском крае, погиб работник транспортной организации, сообщает в своём Тelegram-канале Восточное МСУТ СК России.

Источник: © РИА Новости

Предварительно, инцидент произошёл около 03.00 (21.00 мск среды) при проведении маневровых работ тепловозом, информирует ведомство.

«В результате наезда на тупиковую призму вагона на 25-м железнодорожном пути станции Забайкальск Забайкальской железной дороги допущен сход двух вагонов. В результате происшествия был травмирован работник транспортной организации, от полученных травм он скончался в медицинском учреждении», — говорится в сообщении.

Размер ущерба устанавливается, Забайкальским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие смерть человека).

Как уточнила в своём Тelegram-канале Восточно-Сибирская транспортная прокуратура, угрозы экологической безопасности нет, задержек поездов не допущено, для координации деятельности на место происшествия выехал и.о. Даурского транспортного прокурора. Ведомство проверит исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.