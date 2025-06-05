12 человек эвакуировали из горящей пятиэтажки на Южном шоссе 5 июня

Пожар в жилом доме произошел сегодня на Южном шоссе в Нижнем Новгороде. Загорелась квартира на первом этаже. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону 5 июня.
Три человека были спасены сотрудниками ведомства при помощи специальных масок, 12 жителей горящей пятиэтажки пришлось эвакуировать. К счастью, обошлось без пострадавших.
С огнем удалось справиться на площади 20 «квадратов». Пламенем уничтожены вещи хозяев квартиры.
В настоящее время на месте происшествия работают дознаватели МЧС. Им предстоит установить причину ЧП.