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12 человек эвакуировали из горящей пятиэтажки на Южном шоссе 5 июня

На месте происшествия работают дознаватели.

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Источник: ГУ МЧС по Нижегородской области

Пожар в жилом доме произошел сегодня на Южном шоссе в Нижнем Новгороде. Загорелась квартира на первом этаже. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону 5 июня.

Три человека были спасены сотрудниками ведомства при помощи специальных масок, 12 жителей горящей пятиэтажки пришлось эвакуировать. К счастью, обошлось без пострадавших.

С огнем удалось справиться на площади 20 «квадратов». Пламенем уничтожены вещи хозяев квартиры.

В настоящее время на месте происшествия работают дознаватели МЧС. Им предстоит установить причину ЧП.