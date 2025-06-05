Полицейские Самарской области нашли медвежонка в подвале у местного жителя

Необычного питомца обнаружили в Волжском районе губернии. Его отдадут в зоопарк. Подробностями поделилась представительница МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале.
Местные правоохранители заметили, что собака одного из местных странно себя ведет, беспокоится и несколько раз подбегала к двери подвала. Стражи порядка потребовали открыть помещение. Мужчина согласился.
Внутри полицейские нашли медвежонка. Житель губернии объяснил: нашел его на трассе, когда возвращался из Башкортостана. Информацию передали коллегам из природоохранной прокуратуры. Животное забрали. Планируют отправить в зоопарк.
Ранее самарцам запретили держать дома тигров, львов, крокодилов и другую экзотику.
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