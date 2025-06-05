Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полицейские Самарской области нашли медвежонка в подвале у местного жителя

Необычного питомца обнаружили в Волжском районе губернии. Его отдадут в зоопарк.

Качество жизни в вашем регионе

Необычного питомца обнаружили в Волжском районе губернии. Его отдадут в зоопарк. Подробностями поделилась представительница МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Местные правоохранители заметили, что собака одного из местных странно себя ведет, беспокоится и несколько раз подбегала к двери подвала. Стражи порядка потребовали открыть помещение. Мужчина согласился.

Внутри полицейские нашли медвежонка. Житель губернии объяснил: нашел его на трассе, когда возвращался из Башкортостана. Информацию передали коллегам из природоохранной прокуратуры. Животное забрали. Планируют отправить в зоопарк.

Ранее самарцам запретили держать дома тигров, львов, крокодилов и другую экзотику.

Хотите следить за новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы в Дзене.