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Жительницам Шарыпово вернули похищенные велосипед и коляску

У жительниц Шарыпово украли велосипед и коляску прямо из подъездов.

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Источник: ГУ МВД

Жительницам Шарыпово вернули похищенные велосипед и коляску. Об этом рассказали в краевом МВД. Обе кражи произошли в начале мая 2025 года. У горожанки украли велосипед стоимостью 15 тысяч рублей прямо из подъезда одного из домов четвертого микрорайона. К краже оказался причастен местный житель 1966 года рождения. Он рассказал, что зашел в гости к другу, но тот не открыл ему дверь. Его взгляд пал на велосипед, вор поехал на нем ко второму другу и решил оставить транспорт себе.

Вторая кража произошла в шестом микрорайоне. К женщине пришла соседка, которая сообщила, что у нее кто-то украл коляску. Вскоре полицейские выяснили, что к хищению причастна та самая внимательная соседка. Она рассказала, что таким образом хотела отвести от себя подозрения. Теперь ворам грозит до пяти лет колонии.