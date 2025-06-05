Жительницам Шарыпово вернули похищенные велосипед и коляску. Об этом рассказали в краевом МВД. Обе кражи произошли в начале мая 2025 года. У горожанки украли велосипед стоимостью 15 тысяч рублей прямо из подъезда одного из домов четвертого микрорайона. К краже оказался причастен местный житель 1966 года рождения. Он рассказал, что зашел в гости к другу, но тот не открыл ему дверь. Его взгляд пал на велосипед, вор поехал на нем ко второму другу и решил оставить транспорт себе.