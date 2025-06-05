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В Екатеринбурге задержали третьего журналиста редакции URA.RU

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали третьего журналиста редакции URA. RU в Екатеринбурге, всех повезли на допрос, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Обыски в головном офисе агентства URA.RU в Екатеринбурге
Источник: URA.RU/Telegram

«Сергея Бодрова, Дениса Аллаярова и Анну Салымскую задержали, всех повезли на допрос», — сказал собеседник агентства.

В четверг в силовых структурах заявили РИА Новости, что в уральской редакции URA.RU проходят обыски, в офисе изымают технику и документацию, двое сотрудников, включая редактора свердловской редакции Дениса Аллаярова, задержаны, возможная причина происходящего — передача изданию полицейским служебных сведений из ежедневной сводки.

Издание URA.RU в своем заявлении сообщило про обыски в редакции и квартирах нескольких журналистов свердловской редакции и приостановке работы головного офиса, отметив, что следователей СК «интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области».

URA.RU — российское информационное интернет-агентство, основанное в 2006 году, специализируется на новостях Уральского федерального округа и Пермского края, центральная редакция находится в Екатеринбурге.