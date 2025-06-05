В Екатеринбурге задержали третьего журналиста редакции URA.RU

«Сергея Бодрова, Дениса Аллаярова и Анну Салымскую задержали, всех повезли на допрос», — сказал собеседник агентства.
В четверг в силовых структурах заявили РИА Новости, что в уральской редакции URA.RU проходят обыски, в офисе изымают технику и документацию, двое сотрудников, включая редактора свердловской редакции Дениса Аллаярова, задержаны, возможная причина происходящего — передача изданию полицейским служебных сведений из ежедневной сводки.
Издание URA.RU в своем заявлении сообщило про обыски в редакции и квартирах нескольких журналистов свердловской редакции и приостановке работы головного офиса, отметив, что следователей СК «интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области».
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