В Екатеринбурге задержали третьего журналиста редакции URA.RU

Издание URA.RU в своем заявлении сообщило про обыски в редакции и квартирах нескольких журналистов свердловской редакции и приостановке работы головного офиса, отметив, что следователей СК «интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области».