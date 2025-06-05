Петербуржец предстанет перед судом за попытку организовать убийство

Жителя Петербурга обвиняют в организации приготовления к убийству по найму. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по городу.
— По данным следствия, мужчина поссорился с ранее знакомым человеком и решил расправиться с ним. За исполнение преступления он предложил 750 тысяч рублей, — уточняется в сообщении.
В декабре 2023 года обвиняемый нашел потенциального убийцу и передал ему информацию о жертве. На тот момент человек, которого планировали устранить, находился за границей. Однако киллер передумал и обратился в полицию, рассказав о готовящемся преступлении.
Расследование завершено, обвинительное заключение утверждено прокуратурой. Дело вскоре поступит в Невский районный суд. Мужчине вменяют организацию приготовления к убийству по найму, дело возбуждено по трем статьям.