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Петербуржец предстанет перед судом за попытку организовать убийство

Киллер передумал и обратился в полицию.

Источник: Комсомольская правда

Жителя Петербурга обвиняют в организации приготовления к убийству по найму. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по городу.

— По данным следствия, мужчина поссорился с ранее знакомым человеком и решил расправиться с ним. За исполнение преступления он предложил 750 тысяч рублей, — уточняется в сообщении.

В декабре 2023 года обвиняемый нашел потенциального убийцу и передал ему информацию о жертве. На тот момент человек, которого планировали устранить, находился за границей. Однако киллер передумал и обратился в полицию, рассказав о готовящемся преступлении.

Расследование завершено, обвинительное заключение утверждено прокуратурой. Дело вскоре поступит в Невский районный суд. Мужчине вменяют организацию приготовления к убийству по найму, дело возбуждено по трем статьям.