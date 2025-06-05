Присяжные не простили: жителя Находки признали виновным в жестоком убийстве

В Приморье вынесен обвинительный приговор жителю Находки, признанному виновным в разбойном нападении, угоне автомобиля и убийстве. Вердикт единогласно вынесли присяжные заседатели, признав мужчину виновным и не заслуживающим снисхождения, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.
По версии следствия и согласно доказательствам, представленным прокуратурой, в ноябре 2020 года подсудимый в составе группы лиц совершил нападение на мужчину в пригороде Находки. Нападавшие применили насилие, угрожали ножом и травматическим пистолетом, требуя передать им пароли от банковской карты и телефона.
После получения информации жертву вывезли в садоводческое товарищество в Партизанском районе. Там, оставшись наедине с потерпевшим, подсудимый задушил его верёвкой и закопал тело. Это действие выходило за пределы предварительной договорённости с другими участниками разбоя.
Также установлено, что фигурант участвовал в угоне автомобиля потерпевшего, чтобы инсценировать его застревание и затруднить расследование преступления.
Приморский краевой суд признал мужчину виновным по нескольким статьям УК РФ, включая разбой с применением насилия (п. «в» ч. 4 ст. 162), угон (п. «а» ч. 2 ст. 166) и убийство, сопряжённое с разбоем (п. «з» ч. 2 ст. 105). Подсудимый приговорён к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима и дополнительному ограничению свободы на один год.
Приговор пока не вступил в законную силу. Соучастники преступления ранее получили длительные сроки по решению Находкинского городского суда.