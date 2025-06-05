Присяжные не простили: жителя Находки признали виновным в жестоком убийстве

По версии следствия и согласно доказательствам, представленным прокуратурой, в ноябре 2020 года подсудимый в составе группы лиц совершил нападение на мужчину в пригороде Находки. Нападавшие применили насилие, угрожали ножом и травматическим пистолетом, требуя передать им пароли от банковской карты и телефона.