Самарские приставы заставили владельца продуктового ларька освободить участок

Предприниматель запустил торговую точку без разрешения, сообщили в областном ГУ ФССП.
Всего владелец ларька незаконно занимал 56 квадратных метров. Департамент управления имуществом обратился в суд и потребовал освободить землю. Позже материалы передали приставам Октябрьского района города.
Правоохранители напомнили нарушителю, за какое время нужно убрать постройку. Предупредили и об административной ответственности. Но бизнесмен проигнорировал их. В ответ сотрудники запретили ему вносить изменения в ЕГРЮЛ.
Также передали повторное требование и затем взыскали исполнительский сбор в 50 тыс. рублей. Только после этого предприниматель привел территорию в порядок.
А на днях писали, что в Тольятти за 2 недели хотят снести рынок «Новинка» в Автозаводском районе.
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