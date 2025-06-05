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В Чите задержаны торговцы оружием: изъят арсенал оружия и боеприпасов

В Чите сотрудники МВД и ФСБ задержали двоих мужчин, которые организовали схему по продаже переделанного охолощенного оружия.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Сотрудники уголовного розыска управления МВД по Забайкальскому краю совместно с оперативниками ФСБ задержали двух торговцев оружием в городе Чита. Криминальная схема, организованная местными жителями, была основана на сбыте переделанного под стрельбу боевыми патронами охолощенного оружия. Успешно реализовать удалось не менее 20 единиц оружия, среди которых были винтовки, карабины и автомат Калашникова.

Обыски прошли как по местам жительства злоумышленников, так и по адресам покупателей. Изъято семь единиц нарезного, 14 единиц гладкоствольного оружия, порядка тысячи патронов к ним.

Также во время осмотров были обнаружены различные детали к оружию и приспособления для переделки. Специалистами будет проведено около шестидесяти баллистических и взрывотехнических экспертиз.

Следственное управление УМВД России по Забайкальскому краю возбудило уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов группой лиц по предварительному сговору».

Обоим фигурантам предъявили обвинения и отправили под арест. Полиция устанавливает все детали их деятельности.