В Чите задержаны торговцы оружием: изъят арсенал оружия и боеприпасов

Сотрудники уголовного розыска управления МВД по Забайкальскому краю совместно с оперативниками ФСБ задержали двух торговцев оружием в городе Чита. Криминальная схема, организованная местными жителями, была основана на сбыте переделанного под стрельбу боевыми патронами охолощенного оружия. Успешно реализовать удалось не менее 20 единиц оружия, среди которых были винтовки, карабины и автомат Калашникова.