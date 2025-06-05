В Иркутской области выдвинуты обвинения группе экстремистов

Следственные органы СК России по Иркутской области расследуют уголовное дело в отношении девяти человек, которые обвиняются в экстремизме. Об этом irk.aif.ru сообщили в региональном Следкоме. Группа мужчин действовала на территории Черемхово и Черемховского района.