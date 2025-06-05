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В Иркутской области выдвинуты обвинения группе экстремистов

Группа из 9 человек действовала на территории города Черемхово и Черемховского района.

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Источник: Следственный комитет РФ

Следственные органы СК России по Иркутской области расследуют уголовное дело в отношении девяти человек, которые обвиняются в экстремизме. Об этом irk.aif.ru сообщили в региональном Следкоме. Группа мужчин действовала на территории Черемхово и Черемховского района.

По данным следствия, обвиняемые активно распространяли идеологию экстремизма среди граждан, склонных к преступной деятельности. Члены экстремистской группы вели агитационную работу, собирали деньги и направляли их заключенным, находящимся в местах лишения свободы.

Расследование проводилось при содействии сотрудников Управления ФСБ России по Иркутской области и оперативного бюро Главного управления МВД России по Иркутской области. Суд принял решение заключить под стражу восьмерых подозреваемых, одному назначена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.