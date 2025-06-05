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«Получали с каждого грузовика около 50 рублей». В Беларуси милиция задержала сотрудника госструктуры и агронома из-за незаконной добычи песка

МВД Беларуси раскрыло детали коррупционной схемы, связанной с добычей песка.

Источник: Комсомольская правда

МВД Беларуси раскрыло детали коррупционной схемы, связанной с добычей песка. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Сообщается, что сотрудниками УБЭП УВД Минской области была обнаружена крупная коррупционная схема. Удалось установить, что сотрудник государственной структуры и агроном организовали незаконную добычу песка на землях сельскохозяйственного назначения.

В МВД обратили внимание, что вывозом занималась фирма, которая специализируется на доставке материалов к строящимся объектам.

«Должностные лица получали с каждого грузовика около 50 рублей наличными или топливом», — сообщили в ведомстве.

По данным МВД, с учетом масштаба преступной деятельности за два года государству был причинен ущерб на сумму не менее 360 000 рублей. Следователи завели уголовные дела за взяточничество.

«Получатели и директор организации — взяткодатель задержаны. На их имущество наложен арест», — уточнили в пресс-службе.

Ранее Генпрокуратура высказалась о ситуации с коррупционными преступлениями в Беларуси.

Также мы писали, что белорус лишился трехкомнатной квартиры, задолжав по алиментам 76 000 рублей.

Кстати, МЧС вынесло предупреждения из-за ливней, града и шквалистого ветра 15−20 м/с в Беларуси на 5 июня: «Не выходить на улицу».