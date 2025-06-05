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В Самаре прокуратура нашла нарушения в работе перевозчика ООО «Вектор»

Правоохранители проверили, как обслуживаются два маршрута.

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Правоохранители проверили, как обслуживаются два маршрута. Подробностями поделились представители надзорного ведомства.

Речь идет о 141-м (Центральный автовокзал — микрорайон «Южный город») и 109-м (Пригородный автовокзал — микрорайон «Южный город»). Сотрудники выяснили: компания не соблюдает расписание, не следит за состоянием машин и правилами пользования тахографом.

На ООО «Вектор» завели административное дело. Оштрафовали на 50 тыс. рублей. Еще 12 тыс. рублей обязали выплатить должностное лицо. Плюс директору фирмы внесли представление, его зама привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее горожане жаловались на график и переполненность дачных автобусов № 156.

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