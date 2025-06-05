Взрыв прогремел на ж/д путях в Воронежской области

ЧП произошло около 10 утра на 725 километре перегона Евдаково-Сагуны. Об этом сообщили «Вести-Воронеж» со ссылкой на информацию от представителя ж/д сферы. По предварительным данным, пострадавших нет.
На место выехали сотрудники спецслужб.
В 11:06 четверга, 5 июня, о ситуации рассказал губернатор Воронежской области.
— На участке железной дороги на юге Воронежской области остановлены несколько поездов. Машинист одного из них заметил незначительное повреждение полотна. Пострадавших нет. Причину происшествия уже устанавливают оперативные службы, их представители находятся на месте, — написал в телеграм-канале Александр Гусев.
На месте происшествия начала аварийно-восстановительные работы бригада ЮВЖД.
Губернатор взял ситуацию под личный контроль.