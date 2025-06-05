Взрыв прогремел на ж/д путях в Воронежской области

— На участке железной дороги на юге Воронежской области остановлены несколько поездов. Машинист одного из них заметил незначительное повреждение полотна. Пострадавших нет. Причину происшествия уже устанавливают оперативные службы, их представители находятся на месте, — написал в телеграм-канале Александр Гусев.