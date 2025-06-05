Полицейские Нефтегорского района помогли выйти из леса заблудившемуся грибнику

В Нефтегорском районе Самарской области заблудившегося грибника смогли вывести из лесной чащи сотрудники полиции. В отделение полиции позвонил 48-летний мужчина и сказал, что заблудился в лесу возле сёл Ветлянка и Утевка.
Оперуполномоченный Вадим Ущаповский и старший специалист Евгений Локтионов приступили к поискам. Быстро установив ориентировочное местонахождение грибника, они вскоре нашли его между указанными населёнными пунктами.
Выяснилось, что мужчина приехал погостить к матери и пошёл за грибами утром, случайно свернув с тропы и окончательно запутавшись. Несколько часов блуждания привели его к выводу, что самостоятельно вернуться невозможно, поэтому он обратился в полицию.
Спасённый грибник выразил глубокую благодарность сотрудникам полиции за быстрое реагирование и профессионализм, благодаря чему всё закончилось хорошо.
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