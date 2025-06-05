Полицейские Нефтегорского района помогли выйти из леса заблудившемуся грибнику

Выяснилось, что мужчина приехал погостить к матери и пошёл за грибами утром, случайно свернув с тропы и окончательно запутавшись. Несколько часов блуждания привели его к выводу, что самостоятельно вернуться невозможно, поэтому он обратился в полицию.