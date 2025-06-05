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Аэропорт Домодедово опроверг данные о переносе рейсов ряда иностранных компаний в Пулково

Информация о переносе рейсов некоторых иностранных авиакомпаний из Домодедово в Пулково не соответствует действительности. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе авиагавани.

Источник: РИА "Новости"

«Московский аэропорт Домодедово поддерживает постоянный диалог с авиакомпаниями и высоко ценит устойчивое партнерство. Информация о массовом переносе рейсов не соответствует действительности — все операционные решения принимаются в рабочем порядке», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что реализуемые меры безопасности подтверждают высокий уровень защищенности аэропорта и его стабильную работу.

Ранее в СМИ сообщалось, что зарубежные перевозчики вынуждены пересматривать программы регулярных рейсов в Россию в том числе из-за неоднократного введения ограничений воздушного пространства в Москве этой весной в связи с угрозой налета беспилотников.