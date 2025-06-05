Аэропорт Домодедово опроверг данные о переносе рейсов ряда иностранных компаний в Пулково

«Московский аэропорт Домодедово поддерживает постоянный диалог с авиакомпаниями и высоко ценит устойчивое партнерство. Информация о массовом переносе рейсов не соответствует действительности — все операционные решения принимаются в рабочем порядке», — сказал собеседник агентства.
Отмечается, что реализуемые меры безопасности подтверждают высокий уровень защищенности аэропорта и его стабильную работу.
Ранее в СМИ сообщалось, что зарубежные перевозчики вынуждены пересматривать программы регулярных рейсов в Россию в том числе из-за неоднократного введения ограничений воздушного пространства в Москве этой весной в связи с угрозой налета беспилотников.