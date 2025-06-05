Из-за повреждения железной дороги в Воронежской области остановили ряд поездов

По словам главы региона, оперативные службы уже устанавливают причину происшествия. Также на месте находится аварийно-восстановительная бригада Юго-Восточной железной дороги (филиал РЖД).
По данным федеральных Telegram-каналов и СМИ, к повреждению железной дороги мог привести взрыв. Власти региона не подтвердили и не опровергли эту информацию.
UPD: представители ЮВЖД уточнили, что поврежден один из путей на перегоне Евдаково — Сагуны.
UPD: в РЖД сообщили, что из-за происшествия задерживается 21 пассажирский поезд. В компании «Гранд сервис экспресс» добавили, что также приостановлено движение пяти поездов в Крым и из него.