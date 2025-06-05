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В Чапаевске новорождённый пострадал в аварии с легковушками

12 июня в 12:10 в Чапаевске на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог напротив дома 20 по улице Щорса произошло ДТП.

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12 июня в 12:10 в Чапаевске на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог напротив дома 20 по улице Щорса произошло ДТП. 49-летний водитель автомобиля Geely Monjaro, выезжая с второстепенной дороги, не уступил дорогу автомобилю Audi Q3, двигавшемуся по главной дороге, и допустил столкновение.

В результате ДТП был госпитализирован новорождённый ребёнок, являвшийся пассажиром автомобиля Audi Q3 и находившийся на заднем сиденье в детской люльке. Полицейские начали проверку обстоятельств происшествия.

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