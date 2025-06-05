Суд ограничил свободу экс-заведующей по питанию в СУНЦ УрФУ, где отравились дети

Суд установил, что с 6 по 12 марта Елена Антропова нарушила технологический процесс по приготовлению безопасной пищи и санитарное законодательство — в помещении пищеблока не соблюдался дезинфекционный режим. Также не был промаркирован инвентарь пищеблока, не отслеживалась ежедневно температура в холодильниках. Кроме того, были нарушены требования к отбору и хранению суточной пробы, санитарно-гигиеническое состояние оборудования было неудовлетворительным. Также Елена Антропова вышла на работу с признаками инфекции. В итоге ее неосторожные действия привели к массовому отравлению сотрудников и учеников лицея.