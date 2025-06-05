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Стало известно, есть ли криминал в смерти близняшек из Омска

Девушек нашли 31 сентября 2023 года в квартире одной из них.

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Источник: Freepik

Стало известно, что в смерти сестёр-близнецов летом 2023 года нет криминальной составляющей по итогам расследования. Об этом корреспонденту сайта «АиФ в Омске» 5 июня 2025 года рассказали в пресс-службе СУ СК по Омской области.

Напомним, что 31 августа 2023 года в квартире одного из домов по улице 1-й Красной Звезды были обнаружены тела двух сестёр-близнецов. Девушки добровольно ушли из жизни.

У обеих были мужья. Каждая отправила прощальное сообщение своему супругу. Сёстры имели общий бизнес — маникюрное дело и продавали парфюмерию.

Источник omsk.aif.ru сообщил, что одна из близняшек наблюдалась у психиатра. Обе сестры увлекались эзотерикой. В ходе расследования причин смерти в назначенном лечении не усмотрено влияния на желание покончить с собой. Доведение до самоубийства также исключено.

Ранее мы сообщали, что девушек похоронили 3 сентября 2023 года.