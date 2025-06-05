Стало известно, есть ли криминал в смерти близняшек из Омска

Стало известно, что в смерти сестёр-близнецов летом 2023 года нет криминальной составляющей по итогам расследования. Об этом корреспонденту сайта «АиФ в Омске» 5 июня 2025 года рассказали в пресс-службе СУ СК по Омской области.