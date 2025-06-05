В Тернейском округе введен режим ЧС из-за крупных пожаров. Площадь возгорания увеличилась с 31 до 1330 гектаров. Потушить пожар можно только с воздуха, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на постановление губернатора Приморского края.
Лесные пожары горят на территории Сихотэ-Алинского заповедника с 29 мая. Огонь до сих пор не потушен, так как лес горит в труднодоступных местах. Губернатор Приморья постановил «определить границы зоны чрезвычайной ситуации в пределах территориальных границ Сихотэ-Алинского государственного природного биосферного заповедника имени К. Г. Абрамова в Тернейском муниципальном округе Приморского края».
Напомним, 29 мая в Сихотэ-Алинском заповеднике обнаружили два очага лесных пожаров, возникших в результате сухих гроз. Площадь возгораний составляла 30 и 1,5 гектара.
Кроме того, в первый день лета в Приморье зафиксировали три природных пожара. По данным на утро 2 июня, один из них был ликвидирован, второй локализован, а третий продолжал действовать.