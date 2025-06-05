В Отрадном произошло ДТП с участием мотоцикла и автомобиля

11 июня в 11:50 в городе Отрадный Самарской области произошло дорожно-транспортное происшествие. 67-летний водитель автомобиля Lada Kalina, двигаясь вдоль улицы Сабирзянова от Первомайской в сторону улицы Пионерской, при выполнении левого поворота вне перекрестка не уступил дорогу мотоциклу Honda, который двигался во встречном направлении.
Управляющий мотоциклом 23-летний мужчина был экипирован мотошлемом. После столкновения мотоциклист доставлен в медицинское учреждение.
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