Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЧП на железной дороге в Воронежской области: что известно

ВОРОНЕЖ, 5 июня, ФедералПресс. На железнодорожных путях между станциями Евдаково и Сагуны Воронежской области обнаружено повреждение полотна. Первым об этом сообщили Telegram-каналы. Информацию подтвердил глава региона Александр Гусев.

Качество жизни в вашем регионе

«Причину происшествия уже устанавливают оперативные службы, их представители находятся на месте. Также там находится аварийно-восстановительная бригада ЮВЖД. Ситуацию держу на личном контроле», — написал губернатор.

Он уточнил, что пострадавших нет. Из-за происшествия было приостановлено движение несколько поездов на юге области.

Ранее ущерб от подрывов ВСУ железных дорог в Брянской и Курской областях был оценен в 1 миллиард рублей. Связано ли сегодняшнее ЧП с террористической деятельностью киевского режима на данный момент неизвестно.