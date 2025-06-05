ЧП на железной дороге в Воронежской области: что известно

«Причину происшествия уже устанавливают оперативные службы, их представители находятся на месте. Также там находится аварийно-восстановительная бригада ЮВЖД. Ситуацию держу на личном контроле», — написал губернатор.
Он уточнил, что пострадавших нет. Из-за происшествия было приостановлено движение несколько поездов на юге области.
Ранее ущерб от подрывов ВСУ железных дорог в Брянской и Курской областях был оценен в 1 миллиард рублей. Связано ли сегодняшнее ЧП с террористической деятельностью киевского режима на данный момент неизвестно.