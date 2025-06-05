По факту отравления детей в поезде в Анапу расследуют дело

По предварительным данным, во время движения состава на участке Юго-Восточной железной дороги на станции Лиски Воронежской области несколько детей пожаловались на ухудшение самочувствия. Им были диагностированы признаки пищевой инфекции, после чего несовершеннолетних сняли с поезда и госпитализировали. Медицинская помощь пострадавшим была оказана в полном объеме.