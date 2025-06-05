В киевском ТЦК полиция дубинками подавила бунт мобилизованных

На кадрах группа мужчин вступила в словесную перепалку с сотрудниками ТЦК. После этого в помещении, похожем на казарму, мобилизованные пытаются заблокировать входную дверь, звучат призывы вооружиться палками, однако врывается спецназ и применяет дубинки.
ТЦК — это аналоги военкоматов на Украине. Они занимаются воинским учетом и мобилизацией населения в вооруженные силы. Их стали создавать с августа 2017 года, к февралю 2022-го они полностью заменили военкоматы. Сейчас на Украине их более 200. С середины 2023 года сотрудники ТЦК стали проводить «уличную мобилизацию» — облавы на военнообязанных в общественных местах, в том числе на улицах, в ТЦ, на рынках, на концертах, в ресторанах.
Месяц назад этот ТЦК в микрорайоне ДВРЗ уже попадал в поле внимания из-за спорных методов работы его сотрудников. В начале мая в соцсетях появились фото оттуда с мобилизованными, прикованными стяжками к кровати и батарее. В самом ТЦК объяснили, что вынуждены были использовать средство сдерживания из-за агрессивного поведения мужчины.
В конце мая украинские власти выпустили методичку для сотрудников ТЦК, как бесконфликтно общаться с призывниками и их родственниками. Учебник, по замыслу его авторов, должен снизить общественную критику работы ТЦК.