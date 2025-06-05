В киевском ТЦК полиция дубинками подавила бунт мобилизованных

ТЦК — это аналоги военкоматов на Украине. Они занимаются воинским учетом и мобилизацией населения в вооруженные силы. Их стали создавать с августа 2017 года, к февралю 2022-го они полностью заменили военкоматы. Сейчас на Украине их более 200. С середины 2023 года сотрудники ТЦК стали проводить «уличную мобилизацию» — облавы на военнообязанных в общественных местах, в том числе на улицах, в ТЦ, на рынках, на концертах, в ресторанах.