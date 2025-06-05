В Самарской области полицейские обнаружили медвежонка в одном из частных домов

Как сообщили в ГУ МВД по региону, сотрудники уголовного розыска обратили внимание на беспокойство собаки хозяина дома, которая подбегала с лаем к подвалу.
Оперативники потребовали от хозяина дома открыть помещение. Из него навстречу полицейским выбежал маленький медвежонок.
Хозяин сказал, что нашел его на трассе по пути из Башкирии.
Сотрудники природоохранной прокуратуры забрали животное. «В дальнейшем медвежонок будет передан в зоопарк», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.